中央汇金称已在二级市场购入ETF

路透上海6月21日 - 中国中央汇金投资有限责任公司宣布，近日除了购买中国工商银行(601398.SS)等金融股A股股份外，还在二级市场购入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。

汇金公司网站周四晚间刊登公告还指出，中央汇金公司近日已在二级市场增持中国工商银行(1398.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国光大银行(601818.SS)、新华人寿保险公司(601336.SS)(1336.HK)的A股股份，并将在未来六个月继续增持。

此前汇金公司都是在二级市场增持汇金旗下金融机构的股票，而公开宣布购入ETF尚属首见。业内人士指出，从汇金购入指数基金的角度来看，实际上其试图扮演平准基金的角色。

在内外利空因素压制下，周四沪综指.SSEC收挫2.8%刷新逾半年新低。分析师预计，月底前资金面难现缓解，后市沪综指可能下看2,000点。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。