独家：中俄阻止安理会制裁中非前领导人

路透联合国4月23日（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） -外交人士周三告诉路透，俄罗斯和中国已阻止联合国通过一项有关制裁中非共和国前总统博齐泽(FrancoisBozize)及另外两名与国内冲突有关者的制裁提案。

2012年下半年以来，中非国内的权力之争演变成了穆斯林和基督教徒之间的冲突，该国由此陷入了不同社会群体之间的暴力活动，并已经造成约100万人逃离家园。

根据路透获得的一份提交给联合国安理会中非制裁委员会的八页文件，该制裁案主要针对博齐泽，因为他“参与或支持了破坏中非共和国和平、稳定和安全的行为”。

外交人士称，对博齐泽及另外两人的制裁原本可以在周二生效，但是最后关头俄罗斯与中国先后提出反对意见。

这是联合国去年12月建立制裁机制以来首次试图对与冲突相关的个人进行制裁。

“俄罗斯和中国要求暂时搁置这份提案，”一名外交官匿名对路透表示。“我们不知道这份提案就此结束了还是化解他们两国的关切后可以重新通过。”

如果各方无法就解除搁置达成共识，这份制裁提案可能被无限期搁置。联合国安理会制裁委员会的工作基于一致性原则。

俄罗斯常驻联合国代表团的发言人拒绝置评。

中国常驻纽约联合国代表团的一名发言人在邮件中写道，“我们愿意重申，中国一贯反对动辄诉诸制裁。制裁无助于妥善解决问题。”

不过一名西方外交官表示，他对最终说服俄罗斯和中国支持这项提案感觉乐观，就像两国支持对伊朗和朝鲜的制裁一样。

外交官们表示，中国只是需要更多时间考虑这项提案。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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