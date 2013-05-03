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货币新闻 | 2013年 5月 3日 星期五 09:28 BJT

****《专题新闻快速浏览》--欧洲央行10个月来首次降息****

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欧洲央行周四决定降息，为10个月来首次，且仍有可能进一步采取政策举措以支撑区内经济。

由于欧元区通胀率远低于目标水准，且失业率居高不下，欧洲央行决定将指标利率调降25个基点至纪录低位0.50%。

央行总裁德拉吉承诺，在进入明年后很长时间内都将不断向欧元区银行业提供所需流动性，并帮助小企业获得信贷；德拉吉还指出，部分决策者曾提议更大幅度的降息。

------------------------------------主要消息------------------------------

> 《欧洲央行焦点》10个月来首次降息，并保留进一步采取政策举措的可能性

> 欧洲央行：降息25个基点至纪录低位0.50%，以提振经济

> 英国央行：跟随欧洲央行降息的可能性很小

> 背景资料：欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表

> 《热点透视》欧洲央行谨慎有加，降息只降25基点

------------------------------------市场反应------------------------------

> 美国股市：ADR上涨，因欧洲央行降息及美国初请失业金人数骤降

> 加拿大股市：收涨，受宏利金融业绩和欧洲央行降息提振

> 欧洲股市：在德股带动下收高，此前欧洲央行降息

> 纽约汇市：欧元下挫，因德拉吉称“从技术上准备好”实施负存款利率

> 欧洲汇市：英镑兑欧元走强，因欧洲央行降息并可能将存款利率降至负值

> 欧元债市：德债期货触及纪录高位，因欧洲央行降息并暗示将进一步放宽政策

> 英国债市：欧洲央行降息后10年期英债价格触及八个月高位

> 全球金市：金价在欧洲央行降息后上涨，但实货需求放缓

> 国际油市：布兰特原油期货升向103美元，此前欧洲央行降息

> 金属期市：期铜在欧洲央行降息后上涨，但经济成长和供应过剩忧虑限制升幅

--------------------------------------图表--------------------------------

> 欧洲央行政策与相关数据对比图表(link.reuters.com/neg32s)。

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