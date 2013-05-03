《专题新闻快速浏览》--欧洲央行10个月来首次降息****

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制

* 特朗普和习近平会晤令投资者保持谨慎 * 欧元兑美元触及三周低位 (新增文末收盘表格) 路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习 近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。 “翘首以盼的中美峰会，也可能会有‘火药味’，两个超级大国的贸易关系前途未卜， ”FX broker UFX.com董事总经理Dennis de Jong说。 “市场希望这将是一次稳定和具建设性的会谈，但特朗普能够在任何时候改变议程也是 众所周知的。” Jong补充说，特朗普在确保近年流失到中国的美国工人岗位，兑现选举承诺上面临巨大 压力，“但对于一个持有相当一部分美国债务的国家采取强硬态度，将是冒险的事。” 分析师表示，朝鲜也是中美两国的热点议题。特朗普和习近平面临最迫切的问题，是如 何游说拥有核武的朝鲜停止采取诸如导弹试射这种会令韩国和日本紧张情势升级等不可预知 的行为。 朝鲜正在研制射程可到达美国的洲际弹道导弹。