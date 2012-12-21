《全球经济分析》央行政策悄然而变,保成长渐优先于抗通胀

**最后的守护者**

明年7月卡尼将接替金恩出任英国央行行长.后者被认为是最后一代致力于对抗通胀的央行总裁之一.这部分人士也包括日本央行总裁白川方明和前欧洲央行总裁特里谢.

德拉吉自去年接替特里谢成为欧洲央行总裁以来,一直在谨慎遵守维护价格稳定的立场.维持价格稳定可见于欧盟条约,并且受到德国的坚定维护.德国在1920年代曾遭遇恶性通货膨胀,时至今日仍难以忘却这段记忆.

不过,德拉吉今年也向金融体系注入了逾1兆(万亿)欧元,并承诺只要在支持经济方面有必要,将无限制地买入欧元区公债.

由于反对欧洲央行前次公债购买计划,该央行的两位强硬派韦伯(Axel Weber)和史塔克去年辞去职位.两人认为,欧洲央行的措施已经步入财政政策领域,最终可能带来通胀风险.

日本方面,白川方明正在承受来自安倍晋三的极大压力.这位下任首相要求日本央行将通胀目标从1%提高到2%,以此帮助日本对抗困扰该国长达15年之久的通货紧缩.

安倍晋三所在政党于上周日大选获胜,部分原因是其承诺"无限制的"货币宽松政策以实现更高的通胀率.

周二的一次非公开会议上,据称安倍晋三重申要求日本央行提高通胀目标,而白川方明则沉默以对.周四早些时候,日本央行适时地给该国经济开出了四个月内的第三个货币政策刺激药方..

摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明,在日本央行工作时曾与白川方明共事.他表示,白川方明料将是最后一个"标准的"、会担心印钞风险的日本央行总裁.

"日本有越来越多的人希望通货紧缩能够消除,并认为日本央行应该动用工具来创造通货膨胀."菅野雅明称.

"留给日本的唯一选项,或许就是日本央行通过购买更多债券来印钞,"他补充道."如果这就是公众所期待的,(白川方明的)继任者将可能将不得不沿着这条路走下去."(完)