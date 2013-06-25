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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 07:45 BJT

《综述》全球主要央行首脑采取行动，缓和市场对“退出刺激计划”的担忧

如果要遏制动荡，美联储和其它央行对未来政策意图的沟通就十分关键。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)称，从根本上来说，撤出所谓的“量化宽松”并不太难，但在沟通如何行动方面存在问题，这将会加剧波动。

“不过上周的波动被夸大了，”他说。

然而，欧元区决策者仍担心市场受扰可能会阻碍复苏。

“我们不应该忘记改变方向一直是个敏感的难题，会引发金融市场震荡；如果无法恰当进行控制，就有可能摧毁当下的经济复苏，”西班牙经济部长德金多斯在马德里一场活动上表示。(完) (编译 郑茵/张荻/梁睿雪; 审校 徐文焰)

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