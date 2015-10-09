世纪游轮更改重组对象 拟收购巨人网络100%股权

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月9日 - 自去年10月开始停牌筹划重组的中国重庆新世纪游轮股份有限公司(002558.SZ)周四晚公告称，公司拟终止与信利光电的重组事项，新重组标的公司将是上海巨人网络公司。公司拟向巨人网络全体股东非公开发行股份购买巨人网络100%股权并配套募集资金。
巨人网络是一家以网络游戏为发展起点，集研发、运营、销售为一体的综合性互联网公司。若上述重组得以顺利进行，中概股回归案例将再添一例。
公告称，目前，世纪游轮及相关中介机构正在开展与本次重组相关的尽职调查、审计、评估、具体重组方案的论证等相关工作。公司股票将继续停牌。
巨人网络原在美国纽约交易所上市，去年中完成私有化退市，包括巨人网络董事长史玉柱、霸菱和弘毅资本等在内的财团以每股美国存托凭证（ADS）12美元价格收购巨人网络所有普通股，该交易对公司估值为30亿美元。
8月底宣布的分众传媒拟作价457亿元人民币借壳七喜控股(002027.SZ)计划，已成为中概股回归的经典案例。分众传媒原海外母公司FMHL在2005年7月在美国纳斯达克上市，2013年实现退市，退市时公司估值为37亿美元。
今年7月，巨人网络总裁纪学锋在接受媒体采访时曾透露，将以市值1,000亿元为上市目标。若巨人网络回归A股，其市值不仅会大幅度领先于游戏类公司，同样将在整个互联网企业中占有一席之地。
世纪游轮上一交易日收在31.65元，总市值约20.7亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。