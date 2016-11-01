企业并购：电讯商CenturyLink将以约240亿美元收购Level 3

根据两家公司发布的声明，合并后公司76%的营收将来自商业用户。

“与Level 3一起，我们将成为全球最强大的光纤网络和高速数据服务公司之一，”CenturyLink执行长Glen Post在声明中说。

交易完成后，Post将领导合并后的公司。

包括债务在内，该交易价值约340亿美元。

交易报价为每股约66.50美元，较Level 3上周三收盘价溢价42%。

该交易料将于2017年第三季末完成。根据交易条件，CenturyLink股东将持有合并后公司51%的股份，Level 3股东持有其余股份。

截至上周五收盘，CenturyLink股价今年来累计下跌近21%，Level 3股价小幅下滑。(完)