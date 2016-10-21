世纪游轮305亿元并购休闲类网游Playtika

路透上海10月21日 - 刚完成巨人网络借壳上市的中国重庆新世纪游轮股份有限公司(002558.SZ)周四晚间公告披露另一宗巨额收购案，以305.04亿元人民币估值收购Alpha公司全部A类普通股，以现金和股份支付对价，后者拥有国际知名的休闲社交类网络游戏公司Playtika。

公告显示，世纪游轮拟向泛海资本、弘毅创领、新华联控股等13家机构发行约6.483亿股股份，每股发行价为39.34元，支付共计255.04亿元对价；同时世纪游轮将向其第一大股东巨人投资发行股份募集配套资金50亿元，用以支付本次交易中的现金对价，每股发行价为43.66元。

收购及配套融资后，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司30.52%的股权，仍为控股股东，史玉柱仍是公司的实际控制人。

世纪游轮称，通过本次交易，公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台，并借助标的公司精准的用户分析及营销能力，帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩大市场占比，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

本次交易完成后，上市公司2015年和2016年上半年的备考营收和净利均明显增加，每股收益增厚。标的公司2016-2018年净利预计为15.28亿元、19.94亿元和24.15亿元。

7月，世纪游轮参与由弘毅创领等组成的财团，以Alpha公司为平台，收购凯撒娱乐(CZR.O)旗下休闲社交游戏业务资产，凯撒娱乐旗下CIE公司新设Playtika，并以此为主体承接CIE旗下休闲社交游戏业务资产。9月下旬，CIE以44.1亿美元价格出售Playtika予Alpha公司，财团境内出资人之后再以46亿美元收购Alpha公司全部A类普通股。

Playtika的核心游戏产品包括Slotomania、WSOP、House of Fun、Bingo Blitz、Caesars Slots等，其中2010年推出的休闲社交棋牌类游戏平台Slotomania在今年6月的用户数达1.28亿人，月充值4,000万美元左右。

世纪游轮自7月开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报149.16元（除权后为49.72元）。因深交所需对重组材料进行审核，公司股票将继续停牌。（完）