世纪游轮305亿元并购休闲类网游Playtika

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月21日 - 刚完成巨人网络借壳上市的中国重庆新世纪游轮股份有限公司(002558.SZ)周四晚间公告披露另一宗巨额收购案，以305.04亿元人民币估值收购Alpha公司全部A类普通股，以现金和股份支付对价，后者拥有国际知名的休闲社交类网络游戏公司Playtika。
公告显示，世纪游轮拟向泛海资本、弘毅创领、新华联控股等13家机构发行约6.483亿股股份，每股发行价为39.34元，支付共计255.04亿元对价；同时世纪游轮将向其第一大股东巨人投资发行股份募集配套资金50亿元，用以支付本次交易中的现金对价，每股发行价为43.66元。
收购及配套融资后，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司30.52%的股权，仍为控股股东，史玉柱仍是公司的实际控制人。
世纪游轮称，通过本次交易，公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台，并借助标的公司精准的用户分析及营销能力，帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩大市场占比，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。
本次交易完成后，上市公司2015年和2016年上半年的备考营收和净利均明显增加，每股收益增厚。标的公司2016-2018年净利预计为15.28亿元、19.94亿元和24.15亿元。
7月，世纪游轮参与由弘毅创领等组成的财团，以Alpha公司为平台，收购凯撒娱乐(CZR.O)旗下休闲社交游戏业务资产，凯撒娱乐旗下CIE公司新设Playtika，并以此为主体承接CIE旗下休闲社交游戏业务资产。9月下旬，CIE以44.1亿美元价格出售Playtika予Alpha公司，财团境内出资人之后再以46亿美元收购Alpha公司全部A类普通股。
Playtika的核心游戏产品包括Slotomania、WSOP、House of Fun、Bingo Blitz、Caesars Slots等，其中2010年推出的休闲社交棋牌类游戏平台Slotomania在今年6月的用户数达1.28亿人，月充值4,000万美元左右。
世纪游轮自7月开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报149.16元（除权后为49.72元）。因深交所需对重组材料进行审核，公司股票将继续停牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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