微软CEO鲍尔默将在12个月内退休

* 鲍尔默将在未来12个月内退休

* 特别委员会将寻找新CEO，目前暂无明确的候选人

* 维权股东近期曾为求变做出努力

* 华尔街长期以来对鲍尔默持批判态度

路透西雅图/纽约8月23日 - 微软执行长(CEO)鲍尔默，这位热情洋溢的前推销员，过去30多年来一直是微软的核心人物，周五意外宣布将退休，结束在微软长达13年的统帅。外界对他的领导颇有争议，因为在他任内，微软失去了计算机领域的主导地位。

这一意外消息，推动微软股价大涨7%，反映大家普遍认为鲍尔默无法扭转微软的命运。微软依然保持高利润，但没有成功转型过渡到移动计算时代。

就在之前几周，微软才宣布过将进行大规模重组，公布的季度财报显示业务全面疲软，比如新的Surface平板电脑销售不力，以及市场对Windows 8操作系统反应平淡。

微软称，已聘请了猎头公司Heidrick & Struggles，公司内部和外部人选均会考虑--这说明微软并没有接任计划，这么多年以来，许多有能力的高层被迫离开了微软。鲍尔默将继续担任CEO最多一年，直到找到新的CEO为止。

微软创办初期，鲍尔默就是比尔盖茨的密友加知己。据监管文件显示，今年57岁的鲍尔默是在两天前正式通知公司他有退休的打算。微软董事John Thompson在接受ZD Net访问时称，公司寻找下任CEO人选已有一段时间了。

“我们已经找了一段时间了，”微软遴选委员会主席Thomson表示。

不过，宣布鲍尔默退休的时机以及微软没有接任计划，说明公司最近业务表现不佳可能促使董事会采取了一些行动。比尔盖茨仍担任微软董事会主席。

鲍尔默自己也承认他的决定有点突然。

“永远找不到宣布这类转变的最恰当时机，但目前恰当其时，”鲍尔默在给员工的备忘录中写道。“对我来说，这是件让人百感交集，并感到为难的事情。我走这一步是以我挚爱的公司的最佳利益为出发点。”

多年来投资者对鲍尔默一直不满，眼看竞争对手苹果和谷歌先后占领智能手机、平板电脑、网络搜索和云计算等新市场，而微软还固守着传统的个人电脑领域。

维权投资基金ValueAct资本管理公司4月曾表示，其入股微软后，很快开始鼓动微软调整战略，并拿出明确的CEO接任计划。

与苹果一样，微软一直面临来自股东的压力，要求公司返还更多现金，目前微软持有总计770亿美元的现金。

“这可能加快有利于股东的资本返还，而这将有助于微软股价的重估，使股价达到更恰当的水平，”HighMark资本管理公司的Todd Lowenstein说。

微软38年的公司历史上只有过两任CEO，目前没有接替鲍尔默的明确人选。鲍尔默早前曾表示，他打算继续担任CEO，至少到2017年。

可以说鲍尔默取得了一些重大成绩：微软营收在他任内增加了两倍，利润实现翻倍，Xbox视频游戏业务取得巨大成功。Windows和Office软件授权业务保持着高利润，微软也成为重要的企业计算产品和服务提供商之一。

但与此同时，微软多次进军手机、平板电脑、音乐播放器领域，结果都失败。意在挑战苹果iPad的Surface平板电脑让微软疏远了与长期硬件合作伙伴的关系，与诺基亚NOK1V.HE的手机业务合作迄今都没有给双方带来什么实惠。

此外，微软在与谷歌竞逐网络搜索业务的过程中损失了数十亿美元。微软的一些企业计算业务也面临来自整个行业转向云计算服务的威胁。

微软近期计划的重组意在改变业务路线，从曾经的组合软件提供商转型为专注于设备和服务的公司。这实际上是在模仿苹果。

但多数行业观察人士认为这样的改变力度太小，时间也太晚，甚至有人劝告微软放弃消费者产品领域，专攻服务业务。

在接受ZD Net访问时，鲍尔默否定了上述发展路线。“现在还没有人真正弄清楚如何生产一种纯粹针对企业用户或是消费者用户的设备。”他说。“这些重要经验横跨了‘消费者和企业’。”

鲍尔默目前仍是微软最大股东之一，持有约4%的股份。讽刺的是，股市欢庆他将离任，他的净财富周五反倒激增了近十亿美元。

微软股价周五在Nasdaq市场收高7.3%，报34.75美元。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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