《港交所CEO专栏》解读深港通

路透香港8月22日 - 以下内容摘自香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周日发布的最新专栏：

深港通终于要来了！8月16日，国务院正式批准了《深港通实施方案》，中国证监会与香港证监会也发出了深港通联合公告，显示出中国进一步对外开放资本市场的坚定决心，也为香港交易所的互联互通战略迎来了新的里程碑。

在周二晚上的深港通新闻发布会上，我向大家介绍了深港通的主要特点，传媒朋友已经进行了广泛报导。不过，最近几天，仍有不少朋友向我询问深港通的细节，大家关心的问题似乎都差不多，因此，趁周末得空，我把大家常问的一些问题答案整理出来，谨供有兴趣了解深港通的朋友们参考。

1. 作为互联互通机制的升级版，深港通有哪些升级之处？深港通对于香港交易所有何意义？

首先，深港通为投资者带来了更多自由和便利，总额度限制取消是一个重大进步（沪港通的总额度亦已即时取消）。虽然目前总额度还有剩余，但对于机构投资者（尤其是海外机构投资者）来说，总额度限制始终是制约他们投资内地股票市场的一大顾虑，取消总额度限制可以让他们更加放心地投资，从长期来看，一定会鼓励更多海外机构投资者参与深港通和沪港通。

第二，深港通为投资者带来了更多投资机会。深港通下的深股通涵盖了大约880只深圳市场的股票，其中包括约200只来自深圳创业板的高科技、高成长股票，与沪股通投资标的形成良好互补。深港通下的港股通涵盖约417只港股，比沪港通下的港股通新增了近100只小盘股（包括恒生小盘股指数成份股及深市A股对应的H股）。投资标的的扩容，可以满足不同类型投资者的投资需求。

第三，更丰富的交易品种。除了现有的股票，深港通未来还将纳入交易所买卖基金（ETF），为投资者提供更多选择。

需要指出的是，深港通与沪港通采用同样的模式，这一模式最大的特色是以最小的制度成本，换取了最大的市场成效。通过这一模式，两地投资者都可以尽量沿用自身市场的交易习惯投资对方市场，可以最大限度地自由进出对方市场，但跨境资金流动又十分可控，不会引发资金大进大出，实现了最大幅度的中国资本市场双向开放，为两地市场创造了共赢。

对于香港交易所而言，两年前开启的沪港通是我们互联互通战略的第一步，为我们开创了一种全新的资本市场双向开放模式，今日的深港通则以实践证明，这种模式是可复制和可扩容的。深港通的推出将是一个质变，意味着我们的「股票通」战略在二级市场层面已基本完成布局。

2. 既然已经取消了总额度限制，为什么深港通仍然保留了每日额度限制？

深港通下的港股通每日额度为105亿元人民币，与沪股通下港股通的每日额度相同。由于内地投资者既可以使用沪港通投资香港股票，也可以通过深港通投资香港股票，深港通的推出实际意味着将现有的港股通每日额度扩容一倍。深港通保留每日额度限制，主要是出于审慎风险管理的考虑。虽然从沪港通目前的运行情况来看，很少有每日额度用罄的情况，设置此限制似乎有些过虑，但在设计这个机制的时候必须从全域考虑，每日额度限制有点像减速器，它的作用主要是在资金流动过于猛烈的时候给市场一个缓冲，稳定一下节奏。

3. 为什么深圳创业板的股票仅开放给机构专业投资者，香港和海外散户投资者如何投资深圳创业板股票？

在深圳创业板上市的股票通常比在深圳主板和中小板上市的股票市值小，波动性往往也更大，可以说是高风险高收益类的股票。所以深圳创业板在内地也不是开放给所有投资者，而是设有一个参与门槛。为了保护中小投资者，中国证监会有一套完整的投资者适当性管理方法，比如内地投资者在开通创业板投资权限时，必须签署风险揭示书，表示已经充分了解创业板的投资风险。香港目前还没有这样的投资者适当性管理体系，因此，目前可通过深股通买卖深圳创业板股票的投资者仅限于香港的机构专业投资者，不包括香港股票市场上的散户。不过，我相信深港通推出后，香港会有基金公司推出更多投资深圳市场的基金产品，如果有兴趣，香港的散户可以通过购买相关的基金来把握深圳创业板的投资机会，而这也会为香港的业界带来新的发展机遇。

另外，据我了解，香港方面也在研究如何在香港推出适当的风险提示程序，帮助散户认知风险等，未来这样的风险提示程序出台之后，香港的散户或许也可以通过深港通投资深圳创业板股票。

4. 深港通的推出会否为香港市场带来增量资金？

这问题可从两方面考虑：一方面，由于深港通下的港股通投资范围较沪港通下的港股通更广，多出近100只港股，相信会吸引一些对这些股票感兴趣的内地投资者。另一方面，深交所也会加强对港股通的推广和投资者教育工作，随着内地投资者对于港股市场的了解加深，相信港股通将增添活力。

5. 如何看待A股和H股价差，深港通的启动是否会缩小甚至消除两地价差？

AH股价差的根源，是因为两地市场的投资者在风险偏好和投资理念上有很大差距。内地市场的投资者主要由散户构成，比较情绪化，而香港市场则由机构投资者主导，更加理性和注重价值投资。尽管同一个公司的A股和H股是同股同权，理论上内在价值应该趋同，但由于两边的股票并不能自由流动和互相替代，套利机制不存在，所以AH股价差才会长期存在，即使在沪港通推出之后。深港通的推出应该无法消除两地价差，但长期来看，因为两边的投资者都有了更多选择，肯定会有助于缩小两地价差。

6. 深港通是否会增加ＭＳＣＩ指数纳入Ａ股的概率？

中国已经是世界第二大经济体，中国内地的Ａ股将来一定会被纳入国际主要指数，只是早晚的问题。深港通的推出，将为海外投资者开放更多内地股票市场，尤其是总额度的取消将给他们带来更多投资自由和便利，一定有助于推动国际主要指数编制机构未来将Ａ股纳入这些主要指数。

7. 你怎么看市场对于深港通公布的反应？

如同我在沪港通开通时所说，沪港通和深港通都是一座天天开放的大桥，而不是一场音乐会，它的价值可能需要两三年或者更长的时间来检验。作为一项创新的互联互通模式，沪港通和深港通着眼于长远和未来，其升级和完善将是循序渐进和持续的。短期市场的波动主要取决于投资者的情绪变化，我们无法也无意预测，但是我坚信，长远来看，互联互通机制一定会给两地市场都将带来十分深远的影响。

8. 深港通未来是否还会延伸和扩容？互联互通下一步还有什么计划？

可延伸和可扩容是深港通模式的一大特色，比如，深港通未来将加入ETF这一新的投资品种，我们预计有望在深港通运行一段时间后加入。之所以需要等待一段时间，主要是因为沪深港三个交易所在ETF的清算交收和ETF与股票的互换上有不同的机制，所以三个交易所和两地监管者需要共同研究相关细节，希望能够尽快推出。

此外，不断完善沪港通和深港通的交易机制也是我们的一项重要工作，未来我们还将继续与两地监管机构和中介机构紧密沟通，尽量优化假期安排和做空机制，减少互联互通机制休市的时间，为广大投资者提供更多便利。

深港通和沪港通都属于股票通，我们相信，在不久的将来，这个模式可以延伸到更多资产类别，比如债券通和货币通，为境内外投资者和两地业界带来更多机遇。 (完)