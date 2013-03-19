雷诺日产CEO称电动车的未来在中国

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透巴黎/北京3月18日 - 雷诺-日产汽车CEO戈恩预测，中国将拯救电动车。可以说他将自己的信誉全押在这一愿景上。
戈恩向明显缺乏电动车充电站和用户的欧洲市场推出雷诺(RENA.PA)Zoe电动车时，表现得坚定而乐观。在他带领下，雷诺-日产投入电动车技术的资金比例比所有其它汽车商都多。
上周戈恩接受访问时表示，行业投资将受中国计划在2020年前兴建约200万辆电动车和插电式混合动力车产能的支撑。
“这不是揣测，”戈恩坚称。“在各国已经采取的行动中，中国政府最为果敢。”
自三年前日产(7201.T)Leaf电动车推出以来，尽管有慷慨的政府补贴，但美国和欧洲的电动车销量依然远远低于预期。那使得中国成为很多电动车商放手进行最后一搏的阵地，尽管大家对中国政府的目标还有诸多怀疑。
日产计划与中国合作伙伴东风汽车(0489.HK)在2015年推出一款电动车，雷诺也计划约在同一时间推出一款电动车。
“全球污染最严重的20个城市中就有16个在中国，”戈恩说。“他们会制订相关规定，这样就会有消费者买电动车--这就是将要出现的情形。”(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
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