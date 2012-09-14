独家：福特汽车拟任命CEO穆拉利为非执行董事长--消息人士

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透底特律9月13日电---一位熟悉情况的消息人士周四表示,福特汽车(F.N)董事会或将任命首席执行官(CEO)穆拉利为非执行董事长,旨在使其结束CEO任期後继续介入公司事务.
该拒绝置名消息人士称,福特汽车董事会周四召开会议时,还有意将北美及南美地区业务总裁Mark Fields提升为公司首席运营官(COO).
消息人士说,公司创始人亨利-福特(Henry Ford)的曾孙比尔-福特(Bill Ford)将继续担任执行董事长.
尚不清楚穆拉利将於何时离任CEO一职,许多分析师预计其在2013年底之前退休.任命继任者至关重要,因为穆拉利被认为几乎凭一己之力让福特得以避免接受联邦救助.穆拉利曾担任波音(BA.N)公司CEO.
分析师及接近福特的人士很早就预计Fields将成为下任CEO.Fields升任COO,或将是其成为优先候选人迄今为止最明确的信号.福特汽车自2006年以来一直未有人担任过COO.
此时正值福特面临极大挑战的时期,该公司预计2012年营业利润或下滑.
福特预计,今年欧洲业务料亏损逾10亿美元,该地区的汽车销售降速超过行业平均水平.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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