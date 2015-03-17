通用电气CEO坚持多元业务战略

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透3月16日 - 通用电气(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)坚持其公司模式，那就是维持多元化业务，而其他美国多元化混合联合型企业则考虑剥离一些业务以取悦投资者。
伊梅尔特在周一公布的致股东的信函中详述了该策略的优势。
他提到通用电气如何利用飞机引擎发电机改善开采石油的马达，以及3D打印技术可能在通用电气的大量业务中被应用。
此前，美国联合技术公司在投资组合审查后，考虑分拆Sikorsky直升机业务，近年来其他很多公司也纷纷拆分一些业务。
诚然，伊梅尔特也撤出塑料和家电业务，并缩减金融业务。(完)
(编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
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