谷歌和苹果CEO举行秘密专利谈判

据消息人士透露，谷歌执行长(CEO)佩奇和苹果CEO库克一直就一系列知识产权事宜进行秘密谈判，包括两家公司的移动专利争端。上周五，陪审团裁定三星向苹果赔偿10.5亿美元，外界广泛认为，苹果与三星的官司实为苹果与谷歌之间的“代理战争”。