去年美国大型企业CEO薪酬上升--Equilar

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透波士顿4月25日（记者 Ross Kerber） - 高管薪酬调查公司Equilar周一发布的研究报告显示，尽管股市震荡，能源等行业的许多企业营收下滑，但2015年美国大型企业CEO的总薪酬有所上升。
Equilar研究发现，在截至4月1日已发布股东委托书的按营收计美国100强企业中，CEO的总薪酬中值上升3%至1,450万美元。
Equilar内容部门负责人Dan Marcec称，鉴于许多投资者预计企业的困难通常会导致CEO被减薪，这样的结果令人感到有些意外。CEO薪酬越来越多地与业绩挂钩。
Equilar称，尽管其名单上的六家油气企业去年的营收均告下降，降幅为27%至44%不等，但只有一家企业CEO的薪酬低于前一年。这家企业为康菲石油(COP.N)，其CEO兰斯（Ryan Lance）去年的薪酬为1,690万美元，较2014年减少4%。
Equilar称，去年康菲石油营收下降44%，股东总回报率为负28%。
Equilar名单上薪酬最高的是甲骨文(ORCL.N)联席CEO赫德（Mark Hurd）和卡茨（Safra Catz），两人去年的薪酬均为5,320万美元。
艾默生电气（Emerson Electric）CEO范大为（David Farr）的薪酬涨幅最大，去年其薪酬为1,390万美元，较前一年上涨113%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。