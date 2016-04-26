去年美国大型企业CEO薪酬上升--Equilar

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿4月26日（记者 Ross Kerber） - 高管薪酬调查公司Equilar周一发布的研究报告显示，尽管股市震荡，能源等行业的许多企业营收下滑，但2015年美国大型企业CEO的总薪酬有所上升。

Equilar研究发现，在截至4月1日已发布股东委托书的按营收计美国100强企业中，CEO的总薪酬中值上升3%至1,450万美元。

Equilar内容部门负责人Dan Marcec称，鉴于许多投资者预计企业的困难通常会导致CEO被减薪，这样的结果令人感到有些意外。CEO薪酬越来越多地与业绩挂钩。

Equilar称，尽管其名单上的六家油气企业去年的营收均告下降，降幅为27%至44%不等，但只有一家企业CEO的薪酬低于前一年。这家企业为康菲石油 ，其CEO兰斯（Ryan Lance）去年的薪酬为1,690万美元，较2014年减少4%。

Equilar称，去年康菲石油营收下降44%，股东总回报率为负28%。

Equilar名单上薪酬最高的是甲骨文 联席CEO赫德（Mark Hurd）和卡茨（Safra Catz），两人去年的薪酬均为5,320万美元。

艾默生电气（Emerson Electric）CEO范大为（David Farr）的薪酬涨幅最大，去年其薪酬为1,390万美元，较前一年上涨113%。(完)