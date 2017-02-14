研究称CEO薪酬过高可视为股价未来下跌信号

路透波士顿2月13日 - 股东维权团体As You Sow周一公布的研究显示，高管薪资与公司过去业绩不成比例，可能是未来回报不佳的信号。

该团体此前挑出认为薪酬问题最严重的100家标准普尔500指数.SPX企业，在截至1月31日约两年的时间内，这些个股平均回报较标普指数低2.9个百分点。

As You Sow给这段期间内公司业绩好坏不一但拿到高薪的一些执行长打上“报酬过高”的标签。

举例来说，Discovery Communications(DISCA.O)最近披露的文件显示，执行长David Zaslav在2015年拿到3,240万美元。在研究期间，该公司股价下跌12%。

Discovery代表未回应置评请求。

该研究第一作者Rosanna Landis Weaver称，投资者可以利用2015年一份类似报告的研究结果，做空执行长回报过高的个股。

“如果CEO主要关心的是增加自身财富，那对股东绝非好事，”Weaver受访时说。

主管的高薪资在财富不均益发严重的时代一直备受争议。但在一些规模最大的美国企业，投资人仍按惯例批准薪资报酬，董事会通常会说，薪酬是根据绩效衡量而来。

As You Sow使用两个广泛指标，来判断标普500指数成分企业的CEO薪酬是否过高。

第一个指标是看董事会如何订定薪酬的问题，例如是否超过其他同业水准。

第二个指标则是制作一份财务预测，看看根据股东报酬率，每位CEO可能拿多少薪酬。危险警示最多且实际薪酬与预测差距最大的企业，被认为薪酬过高的情况最为严重。(完)