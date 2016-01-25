综述：高盛和摩根士丹利CEO去年薪酬略降 因获利能力与股价均下滑

路透纽约1月22日 - 美国两家大型投行--高盛(GS.N)与摩根士丹利(MS.N)小幅下调了执行长薪酬，因为在过去一年市场动荡的环境下，两家银行的获利能力下降且股价也出现了下跌。

高盛集团执行长布兰克梵(Lloyd Blankfein)和摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)2015年的总体薪酬均有所下降。

据两家银行周五披露，布兰克梵的总体薪酬较上年下降了4%至2,300万美元，戈尔曼的薪酬则下滑了7%至2,100万美元。

市场动荡给两家银行的债券交易和承销业务带来打击；除此之外，二者还得苦苦应对围绕油价的担忧以及中国增长放缓的局面。

与之形成对比的是，摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)的薪酬大幅提高了35%至2,700万美元，尽管现金部分有所减少，并且总体薪酬的四分之三是与工作表现挂钩的股票奖励。

高盛和摩根士丹利的股东权益报酬率(ROE)均承压，特别是高盛，该公司2015年ROE降至7.4%。高盛第四季获利因一笔50亿美元和解费用而大减，该笔费用是为了结金融危机期间在抵押支持证券(MBS)处理方面的相关诉讼。

高盛的ROE通常都有11%左右，向来领先同业。

摩根士丹利2015年ROE则为8.5%，低于戈尔曼设定的10%目标。

摩根士丹利已试图改善固定收益部门的获利能力，称将削减该部门25%的员工。该行固定收益部门拖累了公司整体利润。摩根士丹利还宣布10亿美元的成本削减计划，将更侧重技术和增加外包。

2015年高盛股价下跌8%，在美国大型银行中表现第二差，仅好于摩根士丹利的挫跌18%。(完)