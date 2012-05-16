新浪CEO称可能因微博投资而进一步亏损

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透上海5月16日电---新浪(SINA.O)首席执行官曹国伟周三表示,新浪可能因微博投资而录得更多亏损.
新浪季度业绩优於华尔街预估,尽管中国市场疲软,但新浪广告业务营收蹿升9%.该股在盘後交易中上涨7%.
新浪公布业绩显示,第一季营收增长6%,至1.062亿美元.第一季净亏损1,370万美元,合每股亏损0.21美元,上年同期为净利1,500万美元,合每股盈余0.23美元.
新浪称,今年将向微博业务投资1.6亿美元,高於去年的1.1-1.2亿美元.大部分资金将用於招聘和升级基础设备.(完)
--编译 李爽; 审校 程琳
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