新浪CEO称可能因微博投资而进一步亏损

路透上海5月16日电---新浪(SINA.O)首席执行官曹国伟周三表示,新浪可能因微博投资而录得更多亏损.

新浪季度业绩优於华尔街预估,尽管中国市场疲软,但新浪广告业务营收蹿升9%.该股在盘後交易中上涨7%.

新浪公布业绩显示,第一季营收增长6%,至1.062亿美元.第一季净亏损1,370万美元,合每股亏损0.21美元,上年同期为净利1,500万美元,合每股盈余0.23美元.

新浪称,今年将向微博业务投资1.6亿美元,高於去年的1.1-1.2亿美元.大部分资金将用於招聘和升级基础设备.(完)