索尼CEO称公司将进行变革 决定裁员1万人

* 索尼CEO平井一夫就企业复兴战略发表讲话

* 索尼将裁员1万人,重组成本将约为750亿日圆

* 市场竞争及汇率因素让日本电子行业举步维艰

* 平井一夫自4月1日起上任CEO

* 索尼股价收高0.9%,周三曾大跌

路透东京4月12日电---日本索尼(6758.T)称将裁员1万人左右,是其全球员工总数的6%,因新任CEO平井一夫拟降低成本并阻止公司大规模亏损.

平井一夫本月接替前CEO斯特林格,短暂的蜜月期过後,他本周宣布索尼年度亏损预估上调一倍至创纪录的64亿美元,此外他还面临重振电视部门、恢复索尼品牌昔日风光的压力,苹果(AAPL.O)和韩国三星电子(005930.KS)的挑战严重冲击着索尼品牌.

"我们听到了许多呼吁公司变革的投资者呼声,"平井一夫在索尼东京总部的新闻简会上称,"索尼将进行变革."

"索尼向来都是一家富有企业家精神的公司.这种精神从未改变,"他说.

索尼之前发表声明称,2012/13会计年度的重组成本将约为750亿日圆,并计划在2013/14会计年度将电视业务的固定成本较2011/12会计年度降低约60%,并将电视业务的营运成本降低30%.

索尼在快速增长的医疗业着眼新的业务机会,称目标是到2014/15年度在该行业的年营收额达到500亿日圆(6.17亿美元),公司也在寻找并购和其他战略投资机会.

本次裁员计划之前,斯特林格在索尼任职六年期间就已经采取过两轮裁员行动.索尼首席财务官Masaru Kato本周稍早指出,公司将出售化学业务和一小型液晶显示器制造厂,剥离约5,000名员工.

索尼和日本其他主要电视厂商如夏普(6753.T)和Panasonic(6752.T),都遭到需求疲软、竞争激烈和日圆走强的打击.

这三家企业对刚结束的财政年度的亏损预估合计达210亿美元--高於索尼的整体市值.索尼市值在过去一个月间已缩水近五分之一,三星的市值是其10倍,苹果则是其30倍.就在1990年代初期,索尼高层还曾考虑过收购苹果.

"日本消费电子业正面临颓势."Chibagin Asset Management执行董事Fujio Ando本周稍早表示.

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3月底时,平井一夫公布了他的管理团队以及重新调整後的业务架构,他在日常运作上将扮演比斯特林格更活跃的角色.平井一夫将主管新的家庭娱乐业务部门,该部门将负责监管电视业务,并取代之前的消费者产品与服务集团.

索尼旗下从半导体到移动通信、音乐和医疗等14个业务部门的负责人,都直接向CEO汇报工作.

平井一夫此前已誓言采取"痛苦的措施",坚称在淘汰表现不佳的部门或进行裁员以提振获利能力的问题上,不会采取回避态度.

在这份简报公布前,索尼股价周四收高0.9%,报1,528日圆.日股日经指数.N225收高0.7%.(完)

--编译 侯向明/艾茂林/洪曦;审校 程琳/隋芬

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