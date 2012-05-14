雅虎CEO涉嫌学历不实辞职

* 执行长Scott Thompson在任职四个月後辞职

* 雅虎媒体主管Levinsohn将出任临时执行长

* 雅虎与对冲基金Third Point达成和解

路透旧金山5月13日电---因涉嫌简历中大学信息科学(资讯工程)学历不实,雅虎(YHOO.O)执行长Scott Thompson已宣布辞职,成为三年来第三位下台的雅虎执行长,而这家互联网公司正苦於确立其未来方向.

他的离职标志着Third Point LLC对冲基金经理Daniel Loeb获得胜利,该公司是雅虎的第三大外部股东,并将Thompson教育背景不实的信息公诸于众.

雅虎在声明中称,公司全球媒体主管Ross Levinsohn将出任临时执行长,接替已辞职的Thompson.声明并未透露Thompson离职的原因,但表示雅虎董事会已经和Third Point就代理人争端达成和解,将提名其提出的四位候选人中的三人进入雅虎董事会.

Thompson在任职短短四个月後辞职,令雅虎的前景陷入悬疑境地,雅虎正竭力恢复成长,因该公司不仅面临谷歌(Google)(GOOG.O)和Facebook等同行的激烈竞争,还要打造一份长期战略取信于投资者以逆转股价跌势.

雅虎最近刚又重新开始磋商将阿里巴巴逾40%的股份全部或部分回售给该公司.此前进行复杂的免税交易计划宣告破局.

"确实感觉太不真实了.在这些事情发生之前,这家公司就已经苦於找寻出路,这种局面将拉长他们身陷困境的时间."麦格理证券的分析师Ben Schacter称,"说雅虎有严重的结构性问题也不为过."

他还表示:"股东的关键问题仍是如何将亚洲资产转化为获利.需要搞清楚这个问题的将是董事会和股东,而不是临时CEO."

在雅虎选派执行长时,Levinsohn往往是呼声颇高人选,但雅虎先是在2009年1月选中Carol Bartz担任该职位,继而在去年9月解雇她,於1月任命eBay旗下部门PayPal前总裁Thompson接任CEO.Levinsohn是在经营新闻集团(NWSA.O)Fox数码事业时立下威名.

"这家公司功能失灵的情况相对比较罕见.他们采取的措施似乎都没有效果."雅虎股东GAMCO Investors的基金经理Lawrence Haverty指出,"目前我认为,出售这家公司是最佳选择.我们认为按分拆资产来看,该公司价值每股20美元以上."

雅虎股价上周五在Nasdaq收报15.19美元.该公司亦任命新董事Fred Amoroso为董事长,取代2月离职的Roy Bostock.

"重要的是,今天宣布的事项将消除我们高级领导层变动和董事会组成人选所造成的严重干扰,"Levinsohn周日在员工备忘录中写道.他还表示,"我相信我们品牌的巨大实力和价值,相信我们与用户及夥伴之间的关系."

作为资深媒体人士,Levinsohn受到雅虎各阶层员工的欢迎,而且其谈判能力很强.他曾帮助指导新闻集团对MySpace的收购,并在加入雅虎之前曾设立一个投资基金,在全球各地入股各类数字与媒体公司.

据雅虎网站介绍,Levinsohn以前曾领导雅虎的美洲业务,拥有美国大学(American University)的传媒文科学士学位.

"他在矽谷、好莱坞和麦迪逊大道很受尊敬,"前MTV数字高管Jason Hirschhorn表示,"雅虎必须深入媒体领域,而他有这个计划."

**匆忙退出**

雅虎上周承认,长汤普森并不具备在其官方公司简介和美国证券交易委员会(SEC)备案文件中所称的信息科学学位.

雅虎在上周三提交美国证券交易委员会(SEC)的第一季10-Q文件中承认,围绕Thompson的"不确定性"和公司"未来方向"的质疑恐将损及商业机遇,并使得该公司难以吸引雇员和业务夥伴.

向Thompson在雅虎官方电子邮箱发送的邮件在周日上午已经被退回.他刚刚开始实施一项新战略,其中包括裁员2,000人,或相当於员工总数的10%.

Thompson已表示,他准备让雅虎摆脱对显示广告的依赖,更注重数据和个性化,但若擅长广告业务的Levinsohn接任,是否会维持Thompson的计划尚不清楚.

曾指责雅虎不重视投资者的意见的Loeb称,他很高兴与他提名的Michael Wolf和Harry Wilson一道加入雅虎董事会:"我们相信,本届董事会将从股东代表中获益,我们承诺会与新领导层携手努力,以释放雅虎的巨大潜力和价值."

Third Point持有雅虎5.8%的股份.

"此乃Third Point的巨大胜利.这强化了他们认为本届雅虎董事会功能失调的观点,并会增强Third Point影响雅虎发展方向的能力,"BGC的Colin Gillis说."总之,这是一个正面因素...他(Thompson)是不可能有效履行职能的."

Thompson离职的消息稍早由备受关注的技术博客AllThingsD披露.

一些人表示,若再有饱受争议的执行长离职,雅虎恐难以承受.

"此番执行长乱局可能让雅虎在至少未来几个季度内处於业务停滞状态,"行业分析师Jeff Kagan指出."雅虎的几位执行长已尝试多个战略,但都无法阻止该公司的滑坡."(完)

--编译 肖群英/程琳/张涛;审校 张明钧

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