绿诺CEO及董事长与美国证交会达成民事诉讼和解

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透华盛顿5月16日 - 美国证券交易委员会(SEC)指控中国绿诺(RINO.PK)首席执行官(CEO)邹德军、与他担任公司董事长的妻子邱建萍，涉嫌造假浮报公司营收，并挪用资金作为个人支出，SEC表示，邹德军夫妇周三已同意对民事诉讼达成和解。
SEC针对在美上市的中国企业讯息揭露及会计违规操作进行整顿，绿诺便是最新一次行动。
绿诺的业务是为中国钢铁产业提供多种服务，也是许多“反向并购”的中国概念股之一，SEC已对这些公司进行严密检视。利用反向并购，企业能够与美国一家空壳公司合并，而达到借壳上市。
SEC表示，邹德军夫妇同意分别支付15万美元及10万美元，但并未承认或否认指控。邹德军夫妇10年内禁止担任上市公司主管或董事。
和解协议内容仍必须获得联邦法院批准。
邹德军夫妇及绿诺并未回覆询问电话。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 白云)
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