美国三家消费企业CEO与普通员工的薪酬相差逾千倍--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿8月25日 （记者 Ross Kerber） - 据周二发布的一项研究，探索传播公司 、奇波多墨西哥连锁餐厅 和CVS Health Corp 的执行长（CEO）薪酬是普通员工的逾千倍，这些公司的内部薪酬差距因此位列标普500指数成分股企业的榜首。

求职网站Glassdoor.com进行的这项研究可一窥上市公司CEO与普通员工的薪酬差距。美国证券交易委员会要求自2017年开始，上市公司必须报告该数据。上述研究显示，平均而言，一家标普500指数公司的CEO薪酬相当于普通员工的204倍。

“我认为大多数人不了解企业内的薪酬不平等，”Glassdoor首席分析师安德鲁·钱伯伦（Andrew Chamberlain）说道。

该研究运用了截止8月14日的441家标普500指数公司的CEO薪酬数据，以及Glassdoor.com在这些公司的用户薪酬报告。研究仅涵盖了Glassdoor拥有30份以上用户薪酬报告的企业。Glassdoor称，若员工少算了小费或者奖金，数据或有偏差。

Glassdoor发现，有线网络运营商探索传播公司的薪酬差距最大，其CEO大卫·扎斯拉夫（David Zaslav）去年薪酬在标普500指数公司中最高，达1.56亿美元，是普通员工的1,951倍。

据该研究，排名第二和第三的企业分别是奇波多墨西哥连锁餐厅和药店运营商CVS，这两家企业的CEO去年薪酬分别为2,890万美元和3,240万美元，均为普通员工薪酬的逾千倍。

CVS发言人卡洛琳·卡斯特尔（Carolyn Castel）称，公司员工有机会获得晋升和更高薪酬，其CEO薪酬符合行业标准。探索传播和奇波多墨西哥连锁餐厅的代表没有回应置评请求。（完）