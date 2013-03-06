中海油CEO称希望克服对中国油企海外并购的“误解”

路透3月5日（记者 Braden Reddall） - 中海油(0883.HK)首席执行官李凡荣周二在休斯顿IHS CERAWeek年会上发表讲话时称，他希望能克服外界对中国石油企业海外并购目的的“误解”。

李凡荣称，中国主要是想增加对油市供应面的贡献。中海油一周前刚完成了150亿美元收购加拿大Nexen的交易。

由于中国政府对本国企业有控制性影响力，加上一些西方议员存有反华情绪，导致西方对中国企业并购海外主要资产仍持怀疑态度。

李凡荣称，有人认为中国的目的是想拥有全球石油资源，或者认为中国在商业考量之外别有用心，但了解全球市场体系的人一看就知道这并非实情，原因很简单，即这种观点从商业角度看毫无道理。

他指出，完成收购Nexen交易后，中海油探明储量的40%在海外。

他还称，收购Nexen的交易对中海油而言是一次转型，代表着“起步的完成”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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