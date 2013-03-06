中海油CEO称希望克服对中国油企海外并购的“误解”

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透3月5日（记者 Braden Reddall） - 中海油(0883.HK)首席执行官李凡荣周二在休斯顿IHS CERAWeek年会上发表讲话时称，他希望能克服外界对中国石油企业海外并购目的的“误解”。
李凡荣称，中国主要是想增加对油市供应面的贡献。中海油一周前刚完成了150亿美元收购加拿大Nexen的交易。
由于中国政府对本国企业有控制性影响力，加上一些西方议员存有反华情绪，导致西方对中国企业并购海外主要资产仍持怀疑态度。
李凡荣称，有人认为中国的目的是想拥有全球石油资源，或者认为中国在商业考量之外别有用心，但了解全球市场体系的人一看就知道这并非实情，原因很简单，即这种观点从商业角度看毫无道理。
他指出，完成收购Nexen交易后，中海油探明储量的40%在海外。
他还称，收购Nexen的交易对中海油而言是一次转型，代表着“起步的完成”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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