中海油CEO称希望克服对中国油企海外并购的“误解”

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月5日（记者 Braden Reddall） - 中海油 首席执行官李凡荣周二在休斯顿IHS CERAWeek年会上发表讲话时称，他希望能克服外界对中国石油企业海外并购目的的“误解”。
李凡荣称，中国主要是想增加对油市供应面的贡献。中海油一周前刚完成了150亿美元收购加拿大Nexen的交易。
由于中国政府对本国企业有控制性影响力，加上一些西方议员存有反华情绪，导致西方对中国企业并购海外主要资产仍持怀疑态度。
李凡荣称，有人认为中国的目的是想拥有全球石油资源，或者认为中国在商业考量之外别有用心，但了解全球市场体系的人一看就知道这并非实情，原因很简单，即这种观点从商业角度看毫无道理。
他指出，完成收购Nexen交易后，中海油探明储量的40%在海外。
他还称，收购Nexen的交易对中海油而言是一次转型，代表着“起步的完成”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。