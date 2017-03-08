国际油市：油价下跌是暂时的，美国库存“令人担忧”--阿联酋石油部长

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透休斯敦3月8日 - 阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，周三油价大跌是暂时的，如果全球主要产油国坚持执行减产协议，油价就会上升。
美国原油期货周三大跌逾5%，至12月以来最低水准。此前美国政府数据显示，上周美国原油库存增加820万桶，再创纪录新高。
马兹鲁伊在休斯敦出席剑桥能源周会议间隙告诉路透：“我认为这是暂时的，市场将会继续上升，因为我们坚持执行协议。”
他补充说，(美国原油)库存增加是“一件让人担心的事”。(完) (编译 杜明霞；审校 郑茵)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。