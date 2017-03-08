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亚洲 | 2017年 3月 9日 星期四 07:33 BJT

国际油市：油价下跌是暂时的，美国库存“令人担忧”--阿联酋石油部长

路透休斯敦3月8日 - 阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，周三油价大跌是暂时的，如果全球主要产油国坚持执行减产协议，油价就会上升。

美国原油期货周三大跌逾5%，至12月以来最低水准。此前美国政府数据显示，上周美国原油库存增加820万桶，再创纪录新高。

马兹鲁伊在休斯敦出席剑桥能源周会议间隙告诉路透：“我认为这是暂时的，市场将会继续上升，因为我们坚持执行协议。”

他补充说，(美国原油)库存增加是“一件让人担心的事”。(完) (编译 杜明霞；审校 郑茵)
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