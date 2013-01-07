日本个股: 美国股权收购公司Cerberus拟出售日本青空银行多数持股

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透东京1月7日 - 据三位掌握第一手信息的消息人士称,美国股权收购公司Cerberus Capital Management LP 拟在全球出售日本青空银行 的多数持股,估值可能超过2,000亿日圆(23亿美元).
青空银行去年9月曾表示,Cerberus计划削减持股.该公司股价周一一度大跌约10%,报每股250日圆.Cerberus持有青空银行约50%的股份.
消息人士称,出售的消息最早可能周一正式宣布,交易可能在本月底之前完成.
青空银行的发言人拒绝置评.
截至周一上午,青空银行的估值为4,580亿日圆,Cerberus的持股价值约为2,300亿日圆.(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。