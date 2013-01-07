日本个股: 美国股权收购公司Cerberus拟出售日本青空银行多数持股

路透东京1月7日 - 据三位掌握第一手信息的消息人士称,美国股权收购公司Cerberus Capital Management LP 拟在全球出售日本青空银行 的多数持股,估值可能超过2,000亿日圆(23亿美元).

青空银行去年9月曾表示,Cerberus计划削减持股.该公司股价周一一度大跌约10%,报每股250日圆.Cerberus持有青空银行约50%的股份.

消息人士称,出售的消息最早可能周一正式宣布,交易可能在本月底之前完成.

青空银行的发言人拒绝置评.

截至周一上午,青空银行的估值为4,580亿日圆,Cerberus的持股价值约为2,300亿日圆.(完)