2015/16作物年度末的全球谷物库存料升至29年高位--IGC

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月24日 - 国际谷物理事会(IGC)周四表示，到2015/16作物季结束时，预计全球谷物库存将升至29年高位，其中的小麦库存也料将创下纪录高位。
IGC将本作物季末的全球谷物库存预估上调900万吨，达到4.56亿吨，这部分归因于小麦收获前景向好。
“小麦库存预计将触及纪录高位。此外，大麦、高粱和燕麦的产量料也将增加。”IGC在月度更新报告中指出。
2015/16作物年的全球小麦产量可能创下7.27亿吨的纪录，前次预估为7.20亿吨，上个作物年度为7.20亿吨。（完）
(编译 高琦 审校 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。