ARM首席执行官认为英特尔手机芯片不足为虑

路透拉斯维加斯1月11日电（记者 Bill Rigby）---针对英特尔(INTC.O)进军智能手机和平板电脑所用低功耗处理器市场的举动，英国芯片设计商ARM首席执行官易斯特（Warren East）表示，英特尔此举不足为虑。

易斯特在拉斯维加斯的消费电子展（CES）期间接受采访时表示："不可避免地，英特尔将推出一些智能手机设计方案，我们ARM将英特尔看作是有力竞争对手。他们有可能成为低功耗芯片领域的领导者么？当然不可能。不过他们确实能提供不少东西。"

易斯特认为，英特尔的最新举动"足够的好"，不过并不能真正同ARM的设计方案相匹敌。

他说："他们采取的一些设计方案，根本就不是为手机所设计，他们仅是粗劣打造这些设计方案，并将他们归为低功耗类别，勉强可以用於手机。"

英特尔此前在CES上宣布，协助摩托罗拉移动(MMI.N)及联想(0992.HK)打造基於其最新Medfield芯片、运行谷歌(GOOG.O)安卓系统的手机，进军智能手机和平板电脑芯片市场。

ARM的设计方案授权于275家芯片生产商、硬件和软件公司，控制目前移动电子设备市场的绝大部分份额。易斯特称，面对英特尔的挑战，ARM不会坐视不管。

他说，ARM新的Cortex A7处理器，数据处理能力达到几年前智能手机芯片的水平，而耗电量却只有那些芯片的20%。

"人们想用手机做更多事情，但电池大小持续不变。这就像拥有一个固定大小油箱的车，而你却想用它多开100英里，这样你就需要使引擎更有效率。这（追求效率）就是我们赖以生存的方式。"（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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