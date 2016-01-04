汽车厂商料在拉斯维加斯消费电子展上展示电动汽车新动作

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透拉斯维加斯1月4日（记者 Joseph White） - 大众汽车(VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)料于本周在拉斯维加斯举行的消费电子展（CES）上公布其电动汽车战略的新细节，这凸显汽车企业正努力激发消费者对电动汽车的热情，以满足监管层要求生产更多电动汽车的要求。
大众汽车称，大众品牌负责人Herbert Diess周二料在CES上公布一款价格合理、可进行“远距离电力移动”的电动汽车原型。观察该公司的人预计这款车将是Microbus的变种。大众汽车计划在2020年以前推出20款电动汽车或插电式混合动力汽车。
通用汽车首席执行官Mary Barra将于周三下午在CES上发表讲话，预计她将为公司在电动汽车上的努力进行宣传。Barra料展示雪佛兰Bolt电动汽车的一款生产版，通用汽车称该车的续航里程为200英里（320公里），从明年开始与一款新的雪佛兰Volt插电式混合动力汽车一同销售。
汽油价格便宜导致混合动力汽车和电动汽车的需求大幅下滑。
行业组织电驱动运输协会（Electric Drive Transportation Association）的数据显示，2015年前11个月，美国混合动力汽车和电动汽车的销量为452,338辆，较2014年同期下滑16%。2015年前11个月，插电式混合动力汽车占汽车市场的份额不足1%。
但全球的监管机构在推动汽车厂商销售更多电动汽车，以遏制温室气体排放。美国加州和其他几个州希望汽车厂商完成特定的电动汽车销售配额，否则可能面临在更有利可图的卡车和SUV方面受到限制。欧洲和亚洲的一些城市正在考虑限制燃油汽车的准入。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。