汽车厂商料在拉斯维加斯消费电子展上展示电动汽车新动作

路透拉斯维加斯1月4日（记者 Joseph White） - 大众汽车(VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)料于本周在拉斯维加斯举行的消费电子展（CES）上公布其电动汽车战略的新细节，这凸显汽车企业正努力激发消费者对电动汽车的热情，以满足监管层要求生产更多电动汽车的要求。

大众汽车称，大众品牌负责人Herbert Diess周二料在CES上公布一款价格合理、可进行“远距离电力移动”的电动汽车原型。观察该公司的人预计这款车将是Microbus的变种。大众汽车计划在2020年以前推出20款电动汽车或插电式混合动力汽车。

通用汽车首席执行官Mary Barra将于周三下午在CES上发表讲话，预计她将为公司在电动汽车上的努力进行宣传。Barra料展示雪佛兰Bolt电动汽车的一款生产版，通用汽车称该车的续航里程为200英里（320公里），从明年开始与一款新的雪佛兰Volt插电式混合动力汽车一同销售。

汽油价格便宜导致混合动力汽车和电动汽车的需求大幅下滑。

行业组织电驱动运输协会（Electric Drive Transportation Association）的数据显示，2015年前11个月，美国混合动力汽车和电动汽车的销量为452,338辆，较2014年同期下滑16%。2015年前11个月，插电式混合动力汽车占汽车市场的份额不足1%。

但全球的监管机构在推动汽车厂商销售更多电动汽车，以遏制温室气体排放。美国加州和其他几个州希望汽车厂商完成特定的电动汽车销售配额，否则可能面临在更有利可图的卡车和SUV方面受到限制。欧洲和亚洲的一些城市正在考虑限制燃油汽车的准入。（完）