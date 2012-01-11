独家：戴尔计划2012年底推出首款面向消费者平板电脑

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透拉斯维加斯1月10日电(记者 Poornima Gupta)---戴尔DELL.O 计划在2012年底推出其首款面向消费者平板电脑，以进入这一竞争激烈的市场。
戴尔已目睹越来越多的消费者被平板电脑和智能手机所吸引，而渐渐远离个人电脑。戴尔首席商务官(CCO)菲利斯(Steve Felice)表示，戴尔从其同业者的仓促决定中吸取了教训，现在能更清楚地意识到，消费者不仅重视平板电脑硬件，也同等看重其生态系统。
戴尔全球个人电脑销量排名不断下滑，该公司曾借助面向企业的"Streak"平板电脑，试水该领域。菲利斯在拉斯维加斯的消费电子展上对路透表示，戴尔现在正计划进军面向消费者平板电脑市场。
菲利斯表示，惠普和RIMRIM.TO两公司高调推出了一系列平板电脑，并直接与苹果公司(AAPL.O)的iPad相抗衡，而戴尔保持低调，是有理由的。
菲利斯在采访中表示，戴尔不急於进入这一领域，除苹果外推出平板电脑的公司所遭遇的普遍失败，证明戴尔的选择很慎重。
至于平板电脑的操作系统，菲利斯表示微软公司(MSFT.O)即将推出的Windows 8或者谷歌(GOOG.O)的安卓系统都是可行的选择。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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