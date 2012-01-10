惠普发布新款玻璃壳超级本

路透拉斯维加斯1月9日电---惠普(HPQ.N)周一发布新款玻璃壳笔记本电脑Envy 14 Spectre，试图削弱苹果(AAPL.O)对高端个人电脑（PC）市场的主导。

该新款电脑属於超薄超级本（ultrabook）系列，是首个顶盖、显示屏和掌托使用玻璃材质的电脑。

其屏幕为14英寸，通过新兴的近场通讯（NFC）技术，能使附近手机网页链接转到电脑浏览器上。

该电脑将於下月上市，定价为1,400美元起，高於苹果13英寸的MacBook Air。

去年，由於智能手机及苹果iPad平板电脑等移动设备备受关注，加上经济疲弱促使企业削减科技硬件开支，PC销量表现平平。

但许多分析师预计，随着惠普等PC厂商推出更小的超级本，今年PC销量有望回弹。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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