英特尔在CES展示纽扣计算机和腕戴可飞行相机

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月6日（记者 Noel Randewich） - 英特尔进一步向智能可穿戴设备领域进军，该公司执行长克兰尼克（Brian Krzanich）周二在拉斯维加斯的消费者电子展（CES）上展示了一款纽扣大小的计算机以及一款腕戴可飞行自拍相机。

克兰尼克发表主题演讲时还宣布了一项五年期的3亿美元投资计划，涉及数学相关教育及其他项目，以帮助雇用更多从事科技和视频游戏行业的女性和少数族裔。

克兰尼克的演讲以英特尔在计算机智能服装及其他基于传感器的设备领域的努力为主。此类设备市场属于新兴市场，芯片及其他科技企业将未来增长寄希望于该市场。

这款纽扣大小、针对智能服装的计算机名为Curie，将于2015晚些时候推出，配置蓝牙无线电和英特尔最新的低耗电芯片Quark。

“有了这款产品，他们就能在诸多领域出品可穿戴设备，”克兰尼克指的是英特尔的制造客户。“包括指环、背包、手镯、吊坠、甚至衣服纽扣。”

克兰尼克称，英特尔正在与Oakley合作于今年晚些时候推出一款针对运动员的智能设备。该公司去年12月宣布，正在与拥有Oakley品牌的Luxottica研发智能眼镜。(完)