英特尔向可佩戴设备市场积极转向

路透拉斯维加斯1月6日(记者 Noel Randewich) -英特尔公司(INTC.O)首席执行官布赖恩·科兹安尼克(BrianKrzanich)周一展示可穿戴式计算设备，其中包括可监控心律的耳塞和一种智能耳机。作为世界上最大的芯片制造商，在错过了智能手机的行情后，英特尔公司试图回到正轨。

随着PC销售下滑和智能手机增长放缓，英特尔和其他科技公司纷纷预期可佩戴式电子设备未来或能赢得消费者的青睐，成为一个重要的市场。

可佩戴式电子设备是本周拉斯维加斯消费电子展的一个重要主题，多家公司预计将推出各自的智能可连接服装。

英特尔主导PC业，但是在开发适用于智能手机和平板电脑的处理器方面表现迟缓，高通(QCOM.O)和三星电子(005930.KS)已经成为该市场的主导者。

从接替保罗·欧德宁(PaulOtellini)出任执行长后，科兹安尼克创设了一个聚焦于识别未来技术趋势的新部门，确保英特尔不会再次错失机会。

科兹安尼克在消费电子展的主旨演讲中介绍了该团队的一些成果，包括英特尔向消费设备制造商推广的样品。

他说：“我们着眼于一个广泛的可佩带设备的生态系统，而不仅仅是设备或芯片。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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