联想考虑向美国市场推出智能手机

路透拉斯维加斯1月10日电（记者 Poornima Gupta）---全球第二大电脑生产商联想集团(0992.HK)考虑向美国市场推出一款智能手机，向苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)发起挑战。

联想智能手机已经在国内推出，但还没有走出国门，联想也不急於这麽做。

在被问及联想是否会向美国市场推出一款智能手机时，联想北美负责人David Schmoock回答称："我觉得我们会。"

个人电脑生产商越发青睐移动设备业务，比如智能手机，以提升微薄的利润率。2011/12会计年度第二季，联想的毛利润率仅为12.2%。

"我们致力於发展个人电脑和平板电脑，未来将包括智能手机和智能电视。"

"未来几年，我们将与手机运营商美国电话电报公司、Sprint和Verizon等建立关系，从而为推出手机打下基础。"

联想2009年回购了此前卖掉的手机业务，并於两年前在CES展会上推出"LePhone"智能手机。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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