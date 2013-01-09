松下推出世界上最大的OLED电视

2013年1月8日，松下总裁津贺一宏在拉斯维加斯举行的消费电子展上介绍该公司的OLED电视。 REUTERS/Rick Wilking

路透拉斯维加斯1月8日(记者 Tim Kelly) - 松下(6752.T)周二在国际消费电子展(CES)上展示了世界上最大的OLED(organic light-emitting diode，有机发光二极管)显示屏原型。

这款56英寸的电视只比三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)一年前在拉斯维加斯推出的显示屏大一英寸，厚度约半英寸。OLED技术理论上会使显示屏更薄，耗电更少。

日本索尼公司(6758.T)周一展示了56英寸的超高清电视。索尼与松下在OLED技术方面存在合作关系。

索尼周一还表示，今年将扩大超高清LCD电视产品阵容，因其希望抢占新一代电视市场份额。

LG公司已开始接收OLED电视订单，公司计划今年3月开始在美国推出售价为1.2万美元的55英寸OLED电视，这将使其成为首家将该技术商业化的公司。

但松下总裁津贺一宏(Kazuhiro Tsuga)在CES展上对行业高管和记者表示：“很多人认为松下是一家电视机制造公司，实际上，近百年来，我们一直在生产各种产品。”

津贺一宏表示，松下将把重点放在汽车电池、座舱娱乐系统、氢电池、太阳能电池板、商用LED照明设备等产品的销售上，同时会加强家电部门，减少在消费电子领域的参与度。

“松下的未来将建立在多元化的产品种类上。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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