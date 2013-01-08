国际消费电子展开幕 高通秀新品骁龙800

路透拉斯维加斯1月7日(记者 Sinead Carew) - 高通执行长保罗·雅各布(Paul Jacobs)在2013国际消费电子展(CES)开幕式上发表主旨演讲，并宣布该公司即将推出了一款改良型智能手机芯片。微软执行官史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)、大鸟(Big Bird)以及魔力红乐队(aroon 5)等嘉宾到场助阵。

雅各布周一以题为“生而移动”（Born Mobile)的演讲拉开了年度CES的序幕。他在讲话中表示，每天都有100万部新的智能手机加入移动互联网，几乎是每天新生儿数量的两倍。

CES年度展会是电子行业用以展示即将上市新品的平台。今年的消费电子展吸引了数以千计的展商，料将吸引逾15万参观者。

雅各布在主旨演讲中间播放了一部即将上映影片的片段，该片采用了高通公司的最新芯片——骁龙800(Snapdragon 800)。高通是世界上最大的手机芯片制造商。通常每年CES的主旨演讲都是微软(MSFT.O)的保留节目。

他还展示了该芯片如何支持移动视频游戏，其细腻程度已经远超市面上功能最强大的手机所能展现的水平。骁龙800将在今年下半年上市。

雅各布表示：“这相当于在移动设备上实现了游戏主机的品质。”

骁龙800还支持超高清视频录放。超高清视频的分辨率是高清电视分辨率的四倍。

微软执行长鲍尔默去年曾表示，因CES会期不符合微软产品推出的时间表，2012年是微软参展的最后一届CES，也是其最后一次发表主旨演讲。

但鲍尔默确实也登台进行了部分展示，为基于微软Windows Phone 8操作系统的手机摇旗呐喊。

其他参与主题演讲活动的嘉宾还包括墨西哥电影导演吉尔摩·德尔托罗(Guillermo del Toro)以及知名儿童节目《芝麻街》中的角色——大鸟(Big Bird)。前者播出了一段他执导的最新电影的片段，后者展示了一款即将上市、名为“大鸟语录”(Big Bird's Words)的儿童软件。

开幕式活动以流行摇滚乐队魔力红乐队(Maroon 5)的表演宣告结束，该乐队演唱了多首热门歌曲。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。