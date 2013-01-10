路透专访: 三星寻求扩大芯片客户群,以防苹果需求突降

路透拉斯维加斯1月9日 - 韩国三星电子 考虑向更多中国和其他新兴智能手机制造商提供芯片,以防苹果 需求突然下滑.苹果正减少iPhone和iPad对三星芯片的依赖.

苹果是三星的主要竞争对手和最大客户.三星与苹果合计在全球智能手机市场占有一半以上的份额.三星是移动处理器(或应用处理器(AP))的主要提供商,苹果产品及三星自己的Galaxy系列手机和平板电脑都在使用.

不过随着苹果想要降低产品部件对其竞争对手的依赖,对于三星处理器营业收入可能大幅下降的担忧增强.苹果已经减少对三星记忆体芯片和显示面板的购买.

"做的好的智能手机制造商仅有两家,为其提供芯片的供应商随之增加.因此我们计划增强与那些主要客户的联系,"三星System LSI业务总裁Stephen Woo在采访中称,该部门为苹果产品生产处理器.

为苹果产品提供处理器一直是三星系统芯片业务的支柱.

高盛估计,今年三星向苹果销售的应用处理器芯片将增加至9.3万亿韩元(88亿美元).不过据高盛称,明年可能降至仅2.5万亿韩元,因苹果将把30%的应用处理器业务从三星移走,该比例到2017年将最终达到80%.

"(我们)应该使客户群多样化,并且已经在作出努力,增加了一些中国客户,"Woo在消费电子展(CES)发表主旨讲话前对路透称.

中国智能手机新秀--魅族的MX智能手机采用三星Exynos四核芯片,联想 的K860 LePhone也采用Exynos芯片.

尽管如此,三星的移动处理器业务几乎完全依赖苹果和自己的Galaxy系列.相比之下,芯片竞争对手高通(Qualcomm) 、德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 和英伟达(Nvidia) 的客户群则更广泛,包括LG电子(LG Electronics),诺基亚,宏达电,华为,以及谷歌旗下的摩托罗拉.

"我们认为新兴厂商在智能手机方面具有潜力,将继续努力向他们出售我们的芯片,"Woo称.

Woo在做主旨讲话中发布了三星为高端智能手机和平板电脑量身打造的"Exynos 5 Octa"八核处理器.