三星对今年手机销量超诺基亚有信心

1月6日在韩国首尔拍到的消费者试用三星Galaxy智能手机的图片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透拉斯维加斯1月9日电---韩国三星电子(005930.KS)执行长崔志成（Choi Gee-sung）周一表示，对今年三星手机销量超过诺基亚NOK1V.HE充满信心。

三星电子在去年第三季度超越苹果(AAPL.O)成为全球最大的智能手机厂商。该公司正在凭借精良的设计和丰富产品类型，打造其高端形象。与此同时，宏达电(HTC)(2498.TW)、诺基亚和RIMRIM.TO等厂商推出的新款手机却苦於无法引起消费者的兴趣。

该公司去年12月初曾表示，其2011年手机销量首次突破3亿部，主要得益於智能手机销量增长近四倍。

崔志成在拉斯维加斯告诉记者，该公司按销售收入计已经在最近这个季度超过诺基亚，并有信心在今年从销量上超过後者。

根据路透最新调查，诺基亚2011年的手机销量预计为4.18亿部，三星为3.2亿部相形见绌，不过调查显示，诺基亚在2012年的销量将继续保持领先，但两者差距会缩小，预计诺基亚今年的手机销量为3.88亿部，三星电子为3.59亿部。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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