日本个股: 夏普考虑新的求生手段,但目前未与英特尔洽谈投资

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透拉斯维加斯1月7日 - 日本夏普 一名高管周一表示,该公司正在考虑扭转财务困境的新途径,但目前并未与英特尔 商谈投资事宜.
行业分析师先前猜测英特尔和夏普在磋商投资事宜,但公司高管周一称,双方"目前"未进行磋商.
为偿还短期债务并避免倒闭,夏普去年10月从银行获得44亿美元的救助贷款.但该公司正在考虑更多选择.
"我们的财务状况已经大大恶化,我们正在考虑应对举措,"夏普副总裁Kozo Takahashi在拉斯维加斯消费电子展会期间对记者表示.
Takahashi周一的言论暗示,短期内不会达成新协议.他未详述夏普的融资选择,只表示将来任何注资形式可能不会仅限于供股.
夏普已经与台湾鸿海 进行了数月谈判,希望后者成为其主要股东.然而,在鸿海表示希望获得经营决策上的发言权之后,谈判陷入僵局.
Takahashi称,目前与鸿海的谈判不包括在小型液晶显示屏(LCD)方面进行合作,如手机显示屏.鸿海已经拥有夏普在日本(土界)市第10代大型LCD工厂的三分之一股权.
消息人士曾在12月告诉路透,夏普或将出售墨西哥电视组装工厂给鸿海;向鸿海出售另一座中国工厂的谈判冻结.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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