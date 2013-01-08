索尼今春将在美国推出4k版电视

路透拉斯维加斯1月7日 - 索尼公司(6758.T)首席执行官平井一夫(Kazuo Hirai)周一在拉斯维加斯消费电子展（CES）的新闻发布会上表示，索尼今年春季将推出下一代4k版电视。

4k版电视的分辨率是传统高清电视分辨率的四倍。平井一夫称，索尼还将扩大超高清电视的产品阵容，将在今年春季推出55英寸和65英寸两种电视。

在平井一夫的率领下，索尼正加倍投入于消费电子产品，重点集中在手机、平板电脑、照相机和游戏机上。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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