索尼游戏机假期销量达650万台

路透拉斯维加斯1月9日电---索尼执行副总裁平井一夫（Kazuo Hirai）在拉斯维加斯消费电子展（CES）上称，该公司游戏机假期销量达650万台，当中包括PS3和新推出的PS Vita掌机。

该公司还称，智能手机业务将划归Sony Mobile Communications品牌。该公司此前以10.5亿欧元，收购了爱立信(ERICb.ST)在双方合资公司的股权。

新的品牌部门首推产品将包括Xperia ion，这款手机支持网速快的LTE接入系统，拥有1,200万像素的摄像头。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。