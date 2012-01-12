索尼游戏机假期销量达650万台

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透拉斯维加斯1月9日电---索尼执行副总裁平井一夫（Kazuo Hirai）在拉斯维加斯消费电子展（CES）上称，该公司游戏机假期销量达650万台，当中包括PS3和新推出的PS Vita掌机。
该公司还称，智能手机业务将划归Sony Mobile Communications品牌。该公司此前以10.5亿欧元，收购了爱立信(ERICb.ST)在双方合资公司的股权。
新的品牌部门首推产品将包括Xperia ion，这款手机支持网速快的LTE接入系统，拥有1,200万像素的摄像头。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。