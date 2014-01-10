可穿戴式电子设备尚未成熟--科技观察人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉斯维加斯/新加坡1月9日(记者 Noel Randewich/Jeremy Wagstaff) - 尽管热闹一时，但类似可查收短信的腕表或捕捉视频的眼镜等可穿戴式装备不太可能很快获得消费者的青睐，原因是现有的很多可穿戴式设备都设计笨拙、价格高昂、技术也存在局限性。

本周出席拉斯维加斯消费电子展的许多行业高管和分析师给出了这一结论。

消费电子展展出的多数可穿戴式产品都试图把高科技硬塞到一个新形式中，而对配戴者而言这并不具备太大吸引力。

伯恩斯坦研究公司(Bernstein)半导体分析师Stacy Rasgon在消费电子展上花了一天时间，忙着为健身带、手表和其它他所看到的可穿戴式设备拍照。

Rasgon表示：“我拍了20张不同的照片，但如果我看着这些照片，我没办法告诉你哪些产品来自哪些厂商。他们看起来都一模一样。可穿戴式设备听起来是个很棒的主意，也会进行大量的测试。人们都是抱着试试看的态度。”

索尼 、三星电子 和高通 展示了最新推出的智能手表，其中多数都是智能手机的扩展产品，供用户查收信息和预约信息。类似Fitbit的智能手环也占据了消费电子展上的很大一部分。（完）