可穿戴式电子设备尚未成熟--科技观察人士

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(本文由路透中文网编译提供)
路透拉斯维加斯/新加坡1月9日(记者 Noel Randewich/Jeremy Wagstaff) - 尽管热闹一时，但类似可查收短信的腕表或捕捉视频的眼镜等可穿戴式装备不太可能很快获得消费者的青睐，原因是现有的很多可穿戴式设备都设计笨拙、价格高昂、技术也存在局限性。
本周出席拉斯维加斯消费电子展的许多行业高管和分析师给出了这一结论。
消费电子展展出的多数可穿戴式产品都试图把高科技硬塞到一个新形式中，而对配戴者而言这并不具备太大吸引力。
伯恩斯坦研究公司(Bernstein)半导体分析师Stacy Rasgon在消费电子展上花了一天时间，忙着为健身带、手表和其它他所看到的可穿戴式设备拍照。
Rasgon表示：“我拍了20张不同的照片，但如果我看着这些照片，我没办法告诉你哪些产品来自哪些厂商。他们看起来都一模一样。可穿戴式设备听起来是个很棒的主意，也会进行大量的测试。人们都是抱着试试看的态度。”
索尼 、三星电子 和高通 展示了最新推出的智能手表，其中多数都是智能手机的扩展产品，供用户查收信息和预约信息。类似Fitbit的智能手环也占据了消费电子展上的很大一部分。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。