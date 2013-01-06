CES展会前瞻：汽车和家居技术重磅出击

2012年1月5日，在美国拉斯维加斯国际消费电子展会现场，工作人员在进行准备工作。 REUTERS/Steve Marcus

路透旧金山/纽约1月5日（记者 Noel Randewich/Sinead Carew） - 全球最大的科技盛会--拉斯维加斯消费电子展(CES)将于周一开幕，最引人注目的创新可能是一些使日常生活更互联、更智能的产品和技术。

今年的展会料将带来新一代“智能”产品，包括声控和人体姿势操控器材，以及车内科技进步，比如语音邮件和查询实时油价等。

评论人士早已预测冰箱和烤箱等家用电器未来将联网，创造“物联网”。随着芯片技术的发展以及智能手机和平板电脑的普及，这一切正在成为现实。

“我们讨论消费电子、计算机和内容的融合已有20年时间。这将在一定程度上成为现实：你的手机、平板电脑、个人电脑、电视机和汽车能够互联在一起。”MoorInsights & Strategy首席分析师Patrick Moorhead表示。

尽管苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)等科技巨头不会参加此次展会，今年的CES仍吸引了数千家参展商，包括英特尔(INTC.O)和三星电子(005930.KS)，以及一些期待获得投资的初创期公司。

无线芯片生产商高通(QCOM.O)首席执行官Paul Jacobs周一将发表开幕式主旨演讲。此前展会开幕演讲的机会通常会留给微软，但是微软去年决定告别CES。

Jacobs近期接受PBS电视台采访时表示，他将展示无线技术如何通过智能手机以外的方式进入家庭、汽车和医疗市场。

此次CES展会的会场面积将超过176,516平方米。

英特尔和高通预计将突出“感知计算”的发展，该技术利用摄像头、全球定位系统、传感器和话筒使设备探测用户活动并做出回应。

“创意是这样的：如果你的设备很智能，那就应该能够更好地了解你、预测你的需求并做出反应。”IDC分析师John Jackson指出。

今年，更加新潮的电视将再次在展示中占据首要地位，“超高清”屏幕的分辨率将比目前屏幕高四倍。最好的智能手机料等到2月的世界移动通信大会才会露面。

今年参展的汽车厂商数量将创新纪录，丰田汽车(7203.T)、福特汽车(F.N)、通用汽车(GM.N)和现代汽车(005380.KS)都将参展，展示最新的车载导航、娱乐和安全系统。美国消费电子协会预计，出厂预装车载科技产品市场规模今年将增长11%至87亿美元。

宝马汽车(BMWG.DE)已经提供语音识别服务，通过数据中心进行实时处理，转换为文本并通过邮件发送，司机不需要动手。宝马还提供天气、油价和其他数据。

“汽车曾经长期是科技应用的一个滞后领域。我们正在见证很多汽车技术的真正创新。”芯片生产商博通BRCM.O首席执行官Scott McGregor对路透表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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