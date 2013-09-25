欧元债市：德债触及三周高位，因数据喜忧参半使多国央行保持宽松政策

路透伦敦9月25日 - 德债期货周三涨至三周最高，因经济数据喜忧参半，且多国央行确认仍将保持宽松政策。

周三公布的数据显示，德国消费者信心触及六年高位，符合预期，但法国企业信心回落，且不及预期。周二数据显示，德国Ifo企业景气指数增幅逊于预期。

美国的经济数据也不温不火，周三公布的8月新屋销售和耐久财订单数据，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持宽松政策的前景。

德债期货 上扬40个跳动点，结算价报139.94，为三周来最高。

这较美联储上周意外宣布保持政策不变前触及的低位高约两个半大点。

美联储并非唯一一家因对通胀持温和立场而令市场倍感意外的央行。

包括德拉吉在内的欧洲央行决策者本周稍早表示，现在结束应对危机的举措为时太早，仍可能使用诸如新长期贷款等非常规工具。

10年期德债收益率 回落2.8个基点，报1.77%，接近8月中以来最低。

但部分市场人士表示，如果欧洲央行未能在下周政策会议上暗示立即采取行动，市场可能会失望。

主要受欧洲央行确认将继续保持宽松政策扶助，意大利周三进行的两年期零票息公债标售得标收益率为四个月来最低。

10年期意大利公债收益率 上扬2个基点，报4.25%。该国计划在周五标售多至60亿欧元的五年和10年期常规公债。