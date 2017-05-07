美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告

路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。

上述中美两家知名智库周日在京发布《CF40-PIIE联合报告（2017）》指出，由于美国总统特朗普的增长和就业政策可能会扩大财政赤字，会推高通货膨胀，可能会推动美联储货币政策正常化，美联储加息，美元上涨会对人民币汇率带来一定贬值压力。

报告称，美国税收改革会对中国带来一定压力。由于中国企业实际负担的有效税率比美国高很多，加上美国在土地、能源价格方面的优势，部分中国企业可能把投资转移到美国以降低成本，加剧资本外流的压力。

“如果中美爆发贸易战，不但会两败俱伤，还会拖累全球经济，美国应该坚持过去70年代建立起来的基于多边规则的贸易体系。”报告课题组表示。

CF40高级研究员管涛代表课题组指出，从经济政策来讲，是两国国内储蓄结构的宏观因素决定，贸易对改革结构性因素是有限的。中美经济结构性因素是导致中美贸易失衡的一个重要原因，现在中国实行的汇率政策是符合中美双方利益的，经济的互补性决定了中美双边投资是一种互利双赢的选择。

课题组还提到，加速结构性改革和市场开放是中国避免与美国产生经济摩擦的最佳策略。中美之间日益加深的贸易关系是由两国之间互补性决定的，中美双边存在贸易失衡并不意味着两国在贸易关系中是一个赢一个输。

课题组展望，中国正处在经济再平衡状态，在优化国内投资和消费结构，有助于缓解中美双边贸易失衡；但是美国新政府可能采取的财政刺激政策或会加剧美国的经常项目逆差，进而会影响中美贸易失衡问题的解决。

课题组并认为，美国政府可能采用“汇率失调”来评估对美主要贸易顺差国货币是否存在汇率偏离正常估值范围的情况，由此引发中美贸易摩擦加剧的风险不容小觑。

关于中美双边投资，随着双边直接投资的往来进一步加快，中美两国在直接投资的问题上都存在很多关切，美方主要关注的是中美两国开放程度不平等问题，比如说美方比较关注中国服务行业外资准入还存在一些壁垒；中方强调中美两国国情和发展阶段不同，可能开放程度是不一样的，也关注美方在国家安全审查方面对于中国投资的障碍。

管涛强调，中美两国加强双边投资往来，积极推动双边投资协议的签订，对两国都是大有裨益，一方面特朗普政府欢迎更多的外国投资；而中国也是到了资本输出的阶段，特别是美国政府准备扩大基建投资，中国在基础设施投资方面既有资金也有技术，双方有合作潜力。（完）