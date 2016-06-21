同业存单将对境外机构投资人开放投资权限--中国外汇交易中心

路透上海6月21日 - 中国债市开放力度不断加大。中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（CFETS）周二表示，在银行间市场发行交易的同业存单将对境外机构投资人开放投资权限。

外汇交易中心官方微信发布的通知称，经中国人民银行同意，CFETS已对“银行间市场同业存单发行交易规程”进行了修订，在投资人范围中增加了“境外金融机构及人民银行认可的其他机构”。