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中国财经 | 2016年 6月 21日 星期二 18:39 BJT

同业存单将对境外机构投资人开放投资权限--中国外汇交易中心

路透上海6月21日 - 中国债市开放力度不断加大。中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（CFETS）周二表示，在银行间市场发行交易的同业存单将对境外机构投资人开放投资权限。

外汇交易中心官方微信发布的通知称，经中国人民银行同意，CFETS已对“银行间市场同业存单发行交易规程”进行了修订，在投资人范围中增加了“境外金融机构及人民银行认可的其他机构”。

外汇交易中心并指出，该项修订将进一步丰富同业存单市场的投资者结构，加速银行间市场对外开放，助力人民币国际化进程。

中国央行4月曾发布境外央行类机构投资中国银行间债券市场和外汇市场业务流程，对两类投资都没有额度限制；对境外央行类机构投资银行间债券市场实行备案制管理，境外央行类机构可自主决定投资规模，且资金可以自由汇出。（完）

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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