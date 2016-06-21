同业存单将对境外机构投资人开放投资权限--中国外汇交易中心

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月21日 - 中国债市开放力度不断加大。中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（CFETS）周二表示，在银行间市场发行交易的同业存单将对境外机构投资人开放投资权限。
外汇交易中心官方微信发布的通知称，经中国人民银行同意，CFETS已对“银行间市场同业存单发行交易规程”进行了修订，在投资人范围中增加了“境外金融机构及人民银行认可的其他机构”。
外汇交易中心并指出，该项修订将进一步丰富同业存单市场的投资者结构，加速银行间市场对外开放，助力人民币国际化进程。
中国央行4月曾发布境外央行类机构投资中国银行间债券市场和外汇市场业务流程，对两类投资都没有额度限制；对境外央行类机构投资银行间债券市场实行备案制管理，境外央行类机构可自主决定投资规模，且资金可以自由汇出。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。