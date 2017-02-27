中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数跌至93.84

路透上海2月27日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(24日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.39%至93.84，较2014年底则下跌6.16%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.11和95.83，较前周分别下跌0.39%和下跌0.09%，较2014年底则分别下跌4.89%和下跌4.17%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期跌0.01%，而美元指数则上涨0.14%。因投资人仍对美国总统特朗普是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑，导致美元反弹乏力；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌9.72%，而美元指数则累计上涨11.99%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 张喜良)