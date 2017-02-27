中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至93.75

路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑 8.5331 924 澳元 5.2768 179 新加坡元 4.893 -144 林吉特 0.644 -19.1 泰铢 5.0733 -188 韩元 164.61 -58 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.1，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数报94.7，微升0.09% ；RXY参考离岸人民币指数报95.33，微升0.04%；RXY参考在岸人民币指数 报94.93，微升0.09%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)